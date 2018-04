Adolescente que praticou racismo contra Titi cumprirá liberdade assistida

'A ré é primária e demonstrou profundo arrependimento', explicou a advogada de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

Em 2016, uma menor de idade confessou ter feito comentários racistas contra Titi Gagliasso , filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, em redes sociais após os artistas prestarem queixa. A Vara da Infância e da Juventude do Rio de Janeiro determinou que a autora terá de cumprir liberdade assistida por seis meses. A informação foi confirmada por Mariana Zonenschein, advogada do casal.



"Foi decretada pena de liberdade assistida por seis meses, pois a ré é primária e demonstrou profundo arrependimento", explicou a advogada. A jovem reside em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo.

