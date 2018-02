Adorável Cidade da Bahia  exibe imagens da Salvador de Jorge Amado

Fotógrafo há mais de 20 anos, Eduardo Moody dialoga com trechos de romances do escritor grapiúna na mostra que comemora o aniversário da capital baiana

Salvador ganha homenagem na mostra Adorável Cidade da Bahia, que exibe imagens de Eduardo Moody em diálogo com trechos de romances do escritor e Jorge Amado (1912- 2001). A mostra integra as comemorações pelos 469º aniversário de Salvador e tem curadoria de Andréa Beraldo. “Para mim é uma satisfação muito grande poder relacionar minha arte com a de um escritor como Jorge Amado, que fez da Bahia temas para tantos dos seus livros ”, diz Eduardo Moody, formado em Jornalismo pela Facom/UFBA e fotógrafo há mais de 20 anos. A inspiração veio do livro Bahia de Todos os Santos. Palácio Rio Branco (Praça Municipal).Visitação até 20/04, de terça a sexta, das 10 às 18h. Grátis.

Jorge dizia que o Pelourinho era o “coração da vida popular baiana" e a imagem desse cartão postal urbano não poderia faltar na mostra que homenageia a capital(foto: Eduardo Moody/Divulgação)