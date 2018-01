Adriana Sant'Anna posa de biquíni 11 dias depois do parto; veja

Ex-BBB contou que usa cinta modeladora diariamente e só tira para o banho

Apenas onze dias depois de parir, a ex-BBB Adriana Sant'Anna apareceu nas redes sociais com a silhueta enxuta. Ela compartilhou um vídeo onde aparece de biquini e mostra como o corpo está depois da cesariana. Adriana deu à luz a Linda no dia 12 de janeiro. Ela também é mãe de Rodriguinho, de 2 anos, com o ex-BBB Rodrigão.

Nas imangens, a ex-BBB explica que seu corpo está voltando ao normal com o passar do tempo e mostra que o local do corte ainda está em evidência. "É natural. O corpo vai voltando", escreveu na legenda. Ela também contou que usa cinta modeladora diariamente. "Só tirei para tomar banho. Ainda está a marca".