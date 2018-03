Advogada de 24 anos passa mal em corrida e morre em Cuiabá

Ela caiu na rua e chegou a ser socorrida, mas não resistiu

A advogada Taíse Bertoncello, 24 anos, morreu depois de passar mal em um corrida noturna em Cuiabá, no Mato Grosso, no último sábado (17). Ela participava do Cuiabá Night Run, fazendo um percurso de 7 km. Taíse estava a cerca de 2 km da linha de chegada quando começou a se sentir mal. Ela chegou a ser levada para uma Unidade de Pronto Atendimento, mas morreu a caminho do local.

A suspeita é que a advogada sofreu uma parada cardíaca - o laudo com a causa da morte ficará pronto em 15 dias. “Ouvi meu nome e comecei a correr para ver o que era. Quando cheguei na ambulância, ela já estava desacordada. Foi desesperador”, contou a irmã de Taíse, Denise, ao G1. As duas começaram a corrida junta, mas a advogada imprimiu um ritmo mais rápido e logo se distanciou.

A irmã contou que Taíse não tinha problemas conhecidos de saúde. "Ela não tinha nenhum problema aparente. Sempre praticou esporte, gostava de correr".

Taíse era servidora da Prefeitura de Cuiabá e fazia parte de um time feminino formado por outras advogadas. Em nota, a prefeitura lamentou a morte da servidora. A Ordem dos Advogados de Mato Grosso também divulgou nota sobre o caso.

O corpo da jovem foi sepultado em Juara, onde mora sua família.