Aécio Neves é levado para hospital após passar mal em Brasília

O senador Aécio Neves (PSDB-MG), 58 anos, foi ao Hospital Santa Lúcia, na região central de Brasília, nesta quinta-feira (12) pela manhã. De acordo com a assessoria, ele fez exames de rotina e passa bem.

Aécio estava acompanhado no hospital. Segundo a assessoria, após os exames, ele foi liberado e permaneceu o restante da manhã em casa. O tucano mora no Lago Sul, bairro nobre de Brasília, com a mulher Letícia e os filhos gêmeos Júlia e Bernardo.

O tucano está concluindo seu mandato como senador. O presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Alexandre de Moraes, marcou para o dia 17 deste mês o julgamento sobre a recebimento da denúncia contra o senador em um dos inquéritos resultantes da delação do empresário Joesley Batista, da JBS. Segundo a denúncia, Aécio solicitou a Joesley Batista, em conversa gravada pela Polícia Federal (PF), R$ 2 milhões em propina, em troca de sua atuação política. O senador foi acusado dos crimes de corrupção passiva e tentativa de obstruir a Justiça. Aécio Neves nega qualquer irregularidade.