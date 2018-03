Aeroporto: concessionária garante início de reforma para abril

Empresa que administra terminal diz que Anac aprovou projeto de modernização

A concessionária Vinci Airports, que administra o Aeroporto Internacional de Salvador desde o dia 2 de janeiro deste ano, anunciou nesta segunda-feira que em abril dará início às obras de expansão e modernização do terminal. Chamado de fase 1B, o anteprojeto, diz a concessionária, foi aprovado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Agora, restaria apenas a liberação por parte da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) para que comecem os trabalhos, com conclusão prevista para outubro de 2019.

As intervenções da Fase 1B, que constam no contrato de concessão, preveem expansão do terminal de passageiros, modernização dos banheiros e fraldários, melhorias no ar condicionado e nos sistemas de ventilação, implantação de seis pontes de embarque de aeronaves adicionais e adequações nas pistas e pátio para a segurança operacional do Aeroporto. A concessionária não informou a data exata do início das obras e também não deu qualquer detalhe do projeto.

A empresa informou apenas que um contrato de EPC (sigla em inglês para Engenharia, Gestão de Compras e Construção) foi assinado com um consórcio formado pelas empreiteiras que irão executar as obras da Fase 1B. São elas: Teixeira Duarte Engenharia e Construções S.A, Alves Ribeiro S.A. do Brasil e OEngenharia LTDA. Através da Sedur, porém, a prefeitura informou que a viabilidade do projeto ainda será analisada pela sua área técnica. O prazo para análise não foi informado.

Segundo a concessionária, as obras de melhoria e expansão do aeroporto serão divididas em duas fases (1B e 1C), que se estenderão pelos próximos quatro anos. A fase 1C tem previsão de conclusão para outubro de 2021. Os prazos estão definidos no Contrato de Concessão e são acompanhados pela ANAC. A Vinci Airports, uma das cinco principais empresas do mundo no setor de aeroportos, gerencia o desenvolvimento e as operações de 37 aeroportos localizados na França, em Portugal, na Sérvia, no Camboja, no Japão, na República Dominicana, no Chile e no Brasil. Com mais de 200 companhias aéreas em seus aeroportos, a VINCI registrou um tráfego de 156,6 milhões de passageiros em 2017.