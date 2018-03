Agendamento para biometria recomeça hoje; saiba como fazer

Eleitor pode marcar dia e horário via web; veja outras opções para recadastramento

Quem ainda não fez o recadastramento biométrico pode agendá-lo a partir do meio-dia desta sexta-feira (2) pela internet, através do site do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) ou Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). É a forma mais tranquila de garantir o direito de votar nas próximas eleições, já que o atendimento é por hora marcada, sem filas.

Quem não conseguir marcar pela web também poderá recorrer a postos que atenderão por demanda espontânea. A coleta da biometria começa na próxima segunda-feira (5) e vai até o dia 9 de maio.

Passo a passo

A reserva de horários através do site do TRE-BA pode ser feita clicando em Eleitor e eleições > Agendamento biometria > Como agendar e, por fim, clicar no link “Agende o seu atendimento”.

Em Salvador, por meio do site do TRE-BA, o agendamento está disponível para os postos das Prefeitura-bairro Barra/ Pituba, Cajazeiras, Subúrbio /Ilhas, Pau da Lima, do Shopping Center Lapa, do Shopping Paralela e da Câmara Municipal de Salvador.

Para fazer o agendamento, o sistema pedirá o número do seu título de eleitor (que pode ser consultado no próprio site do TRE-BA) e um telefone para contato.

Já para os postos do tribunal nos SACs Barra, Cajazeiras, Comércio, Periperi e Servidor (Boca do Rio), o agendamento é feito por meio do site do próprio Serviço de Atendimento ao Cidadão. Lá, o usuário deve informar o CPF e a senha cadastrada no site para agendamento de serviços.

Ordem de chegada

Quem não agendar, pode ser atendido por ordem de chegada na sede do TRE-BA - onde as filas vinham sendo gigantescas antes do fim do prazo mais recente de agendamento - e nos cartórios (ambos localizados na 1ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia). O atendimento é realizado das 8h às 18h, e o eleitor que chegar na fila até o horário limite será atendido.

Outra opção é fazer o cadastramento na Estação Pirajá do Metrô, onde 400 senhas serão distribuídas por dia, na Estação Bonocô do Metrô e na Estação Ferroviária da Calçada, onde serão 250 senhas em cada.

A Estação Pirajá do Metrô também realizará atendimento aos sábados de 7h às 13h. Neste mesmo dia da semana, é possível ser atendido mediante agendamento prévio no SAC Barra, de 9h às 13h.

Documentos

É importante estar com a documentação correta em mãos na hora de fazer o cadastramento biométrico. O eleitor deverá levar a identidade (RG), comprovante de residência atual, título de eleitor e CPF, se possuir. No caso de nova inscrição, os eleitores do sexo masculino maiores de 18 anos deverão levar também o comprovante de quitação com o serviço militar.

Confira a lista de postos, vagas e horários de atendimento:

Postos com agendamento no site do TRE-BA:

Prefeitura-bairro Subúrbio-Ilhas - 288 vagas por dia - segunda a sexta das 8h às 19h - Rua Pará, Paripe

Prefeitura-bairro Pau da Lima - 264 vagas por dia - segunda a sexta das 8h às 19h - Avenida São Marcos, São Marcos

Prefeitura-bairro Barra/Pituba - 204 vagas por dia - segunda a sexta das 8h às 19h - Rua Marquês de Monte Santo, Rio Vernelho

Prefeitura-bairro Cajazeiras - 175 vagas por dia - segunda a sexta das 8h às 19h - Estrada da Paciência, Cajazeiras

Shopping Center Lapa - 350 vagas por dia - Rua Portão da Piedade, Barris

Shopping Paralela - 245 vagas por dia - Avenida Luís Viana Filho (Paralela)

Posto da Câmara Municipal - 320 vagas por dia - Ladeira da Praça, Centro

Postos com agendamento no site do SAC*:

SAC Barra - Shopping Barra, Avenida Centenário, Chame-Chame

SAC Cajazeiras - Estrada do Coqueiro Grande, Cajazeiras

SAC Comércio - Avenida da França, Comércio

SAC Periperi - Rua Osvaldo Devai, Periperi

SAC Servidor (Boca do Rio) - Avenida Octávio Mangabeira

Postos com atendimento sem agendamento:

Estação Pirajá do Metrô (funciona das 7h às 13h) - 400 vagas por dia - das 7h às 12h e aos sábados das 7h às 13h

Estação Bonocô no Metrô - 250 vagas por dia - a partir de 7h.

Estação Ferroviária da Calçada - 250 vagas por dia - a partir de 7h.

Sede do TRE (Centro Administrativo da Bahia) - Ordem de chegada - até às 18h - CAB

Confira os documentos necessários e especificações:

Documento oficial de identificação com foto (Ex.: original e cópia de RG, CNH, Carteira Profissional, Passaporte, Carteira de Reservista ou Certificado de Alistamento Militar);

Comprovante de residência atual original e cópia (emitido há, no máximo, três meses), no nome do eleitor ou de um parente, devendo comprovar o parentesco;

Documento comprobatório de alterações de dados pessoais, se houver (Ex.: original e cópia da certidão de casamento com homologação de separação, sentença judicial etc.);

Se for tirar o 1º título eleitoral, necessita-se ainda da original e cópia do comprovante de quitação do serviço militar (para homens com idade entre 18 e 45 anos).

A CNH (Carteira Nacional de Habilitação) não é válida como documento de identificação para o alistamento eleitoral (1º título de eleitor) por não conter nacionalidade/naturalidade, assim como o Passaporte, por não conter a filiação.

O eleitor que tiver o título eleitoral anterior deve levá-lo na hora de fazer o recadastramento biométrico. Caso o tenha perdido não é necessário levar boletim de ocorrência.

Antes de comparecer ao cartório, é necessário ao eleitor consultar a existência de débitos com a Justiça Eleitoral. Para isso, bastará acessar o site (www.tre-ba.jus.br). A pesquisa é feita, por meio do menu principal, seguindo o caminho: Eleitor > Débitos do eleitor. Caso exista débito, a multa deverá ser paga previamente. O comprovante de pagamento deverá ser apresentado no momento do atendimento.