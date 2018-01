Agente de trânsito leva tiro acidental no rosto enquanto trabalhava

Vítima estava manuseando arma quando foi atingido na boca

O supervisor de trânsito da Superintendência de Trânsito e Transporte Público de Camaçari (STT), Marcos Antônio Santos Bonfim, 37 anos, foi atingido por um tiro acidental no rosto enquanto trabalhava na noite deste domingo (28). O servidor está internado no Hospital Geral do Estado (HGE), mas não corre risco de morrer.

Segundo testemunhas, o incidente aconteceu no início da noite, enquanto a Marcos Antônio manuseava uma arma. Ele estava na companhia de outro colega quando disparou acidentalmente o revólver e acabou sendo atingido na região da boca. O servidor foi socorrido por colegas e levado para o Hospital Geral de Camaçari (HGC).

Na madrugada desta segunda-feira (29), ele foi transferido para o HGE, onde segue internado. O estado de saúde é estável e não houve necessidade de cirurgia.

A Polícia Militar esteve no local e conduziu os outros servidores que presenciaram o ocorrido para prestar depoimento na 18ª Delegacia Territorial de Camaçari, que investigará o caso.

Em nota, a STT informou que está dando suporte a família da vítima e que vai instaurar um processo de Sindicância para apurar administrativamente as circunstâncias do incidente e os envolvidos. "Estamos unidos em uma corrente de oração pela rápida recuperação de nosso amigo Marcos Bonfim", diz a nota.