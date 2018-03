'Agora está 7x2', provoca jornal alemão após triunfo do Brasil

Alemão Bild alfinetou a seleção brasileira ao lembrar que são os atuais campeões do mundo

O triunfo da Seleção Brasileira sobre a Alemanha, por 1x0, nesta terça-feira (27), no estádio Olímpico, em Berlim, ganhou os noticiários no país europeu e reviveu a goleada de 7x1 aplicada pelos alemães na Copa do Mundo de 2014. Na edição desta quarta-feira (28), o jornal alemão 'Bild' estampou em sua capa o placar de 7x2, fazendo um somatório dos resultados das duas partidas.

“Brasil vence por 1 a 0, no entanto, os campeões do mundo somos nós! Os sul-americanos foram bem-sucedidos na mini revanche do desastre de 7 a 1", escreveu o jornal em tom provocativo.

A partida contra a Alemanha foi a última do Brasil antes da divulgação final da lista de convocados para a Copa do Mundo, o que vai acontecer em maio. Já com o grupo fechado para o Mundial, a Seleção faz outros dois amistosos, contra a Croácia, no dia três de junho, em Londres, e contra a Áustria, no dia 10, em Viena.

A Estreia da Seleção Brasileira na Copa da Rússia será no dia 17 de junho, contra a Suíça, na cidade de Rostov. Na primeira fase o Brasil encara ainda a Costa Rica, no dia 22, em São Petersburgo, e a Sérvia, no dia 27, em Moscou.