Ainda com desfalques, Guto relaciona 21 jogadores; Mena retorna

Técnico tricolor segue sem poder contar com Régis, Allione e Elber, mas ganha reforço de Mena

O técnico Guto Ferreira segue com alguns problemas por ordem médica para escalar a equipe. Vetados para a partida desta terça-feira (20), contra o Altos-PI, às 21h45, na Fonte Nova, João Pedro, Régis, Elber, Allione e Junior Brumado mais uma vez ficaram fora da lista de relacionados.

Em contrapartida, o treinador tricolor ganhou o retorno de Mena, recuperado de lesão e novamente à disposição. No entanto, o time que vai a campo deve ser o mesmo do empate por 0x0 com a Juazeirense, formado por Douglas, Nino, Tiago, Lucas e Léo; Gregore; Edigar Junio, Zé Rafael, Vinicius e Marco Antônio; Kayke. Segue a lista completa:

GOLEIROS: Anderson, Douglas e Rafael Santos

LATERAIS: Léo, Mena e Nino

ZAGUEIROS: Everson, Grolli, Lucas Fonseca, Rodrigão Becão e Tiago

MEIO-CAMPISTAS: Edson, Elton, Gregore, Marco Antônio, Nilton, Vinicius e Zé Rafael

ATACANTES: Edigar Junio, Geovane Itinga e Kayke