Airbnb bane usuário que instalou câmera para flagrar intimidades de turistas em SP

Câmera estava ligada e direcionada para cama onde eles dormiam

A empresa Airbnb, especializada em hospedagens pela internet, decidiu ressarcir o valor gasto pelo casal de turistas que encontrou uma câmera escondida atrás de um espelho, em um apartamento alugado na Ilha Porchat, em São Vicente, no litoral de São Paulo. Eles pagaram R$ 922,37 por quatro diárias no Condomínio Edifícios Blue Moon e Blue Sky. O dono do imóvel foi banido do site.

Segundo a advogada do casal, Cátia Menecatte, a empresa informou que seus clientes receberão o ressarcimento entre cinco e sete dias. A decisão foi tomada no domingo (28). Ela explica que a empresa está analisando os outros gastos do casal, como hotel e combustível. "Eles mandaram os comprovantes. Estamos aguardando o retorno, mas não vejo nenhuma resistência".

Cátia revela que, após o ocorrido, o casal tentou entrar em contato com a empresa por meio do site e do telefone, com o objetivo de conseguir outro apartamento. Mas, como não receberam nenhuma resposta, precisaram alugar um quarto de hotel para passar a noite.

Ainda de acordo com a advogada, o casal está constrangido e frustrado com o incidente, que arruinou uma viagem programada há muito tempo. "Ela é arquiteta no ABC paulista e precisou reorganizar toda a sua agenda para viajar com o namorado. Eles até deixaram de viajar no Ano Novo para aproveitar esse feriado, passear, descansar e curtir a paisagem. Foi uma frustração gigante".

Agora, Cátia está focada em acompanhar as investigações da polícia, para planejar seus próximos passos. Ela explica que busca entender qual a extensão do dano, e até que ponto os direitos dos seus clientes foram atingidos. A polícia irá analisar se as imagens estão armazenadas em algum local, se foram vistas online e se foram vazadas.

Regras da plataforma

O Airbnb informou que baniu permanentemente o anfitrião da plataforma assim que soube do ocorrido. A empresa garante que as regras são claras ao proibir câmeras em quartos ou banheiros. Caso estejam em outros locais da casa, essa informação deve ser divulgada no anúncio.

A empresa também garante que está em contato e dando assistência ao casal desde quando este entrou em contato com a plataforma, e se colocou à disposição das autoridades policiais para auxiliar na investigação.

O Airbnb informa, também, que já registrou mais de 260 milhões de chegadas de hóspedes em todo o mundo, e incidentes como esse são extremamente raros. A plataforma ainda afirma que leva muito a sério a privacidade.

O caso

O casal de turistas que aproveitava as férias em São Vicente se assustou ao encontrar uma câmera escondida atrás de um espelho no apartamento de temporada em que estava.

Segundo a polícia, o casal, formado por uma arquiteta, de 28 anos, e um analista de sistemas, de 27, moradores da região do ABC paulista, encontrou o equipamento após perceber luzes piscando por trás do espelho. Os turistas logo desligaram a câmera e a retiraram de onde estava escondida, assustados e preocupados com a possibilidade de terem sido gravados em algum momento íntimo.

De acordo com o registro oficial, logo depois que desligaram o equipamento, os turistas receberam uma ligação do dono do imóvel, questionando se havia ocorrido algum problema. Eles falaram sobre a câmera, e o responsável alegou que a instalação era uma medida de segurança, e que era mencionada no site de reservas. O casal, porém, garantiu aos policias que não havia nada sobre isso na descrição do apartamento.

A reserva do imóvel era para até domingo (28), mas já na quinta-feira (25) o casal registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Sede da cidade e entregou a câmera às autoridades.

De acordo com Polícia Civil, a filmadora foi apreendida e será encaminhada ao Instituto de Criminalística, com o objetivo de descobrir se os turistas foram filmados e se a máquina armazena dados em algum outro local. A polícia ainda buscará informações sobre o dono do apartamento e o motivo que o levou a instalar a câmera no quarto.