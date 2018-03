Álbum registra riqueza sonora do culto afro

O lançamento será realizado no Ilê Axé Yá Omim Lonan – terreiro ao qual o grupo hoje pertence - em Cajazeiras

Com a proposta de registrar os cânticos sagrados da nação Ketu e Jeje, além de ampliar a visibilidade da religiosidade e da cultura de matriz africana, o grupo Ilê Fun Fun lança nesse sábado, na sede do Terreiro no Ilê Axé Yá Omim Lonan, o álbum Okan Mi Mo Orixá – Meu coração é do Orixá.

De acordo com o fundador do Ilê FunFun, o alabê Edvaldo Araújo, a escolha do repertório homenageia as tradições presentes na Casa Branca, de onde o grupo é originário e de onde nasceram a maioria das casas de candomblé da Bahia e do Brasil. “Trabalhamos a música tradicional de matriz africana, cultuada não apenas por esse terreiro, mas também por toda a nação Ketu e por aqueles que entendem a importância dessa música como precursora da identidade da música baiana e brasileira”, diz o músico, lembrando que duas das canções homenageiam a nação Jeje. Ele ressalta que no CD e no dia do lançamento, além dos músicos, participará a cantora e ebomi Eva Carolina Palma.

Para facilitar a participação no evento, que tem entrada franca, um ônibus sairá do Terreiro Casa Branca, na Federação, às 14h30. O CD, que a partir de então servirá como fonte de pesquisas e estudos. No segundo semestre, todo o material em áudio estará disponível nas plataformas digitais.O músico Alex Pochat, que assina a direção executiva do álbum, realça que uma obra com essas características apresenta uma importância que transcende o aspecto musical. “Pela riqueza musical, o álbum já seria suficiente em si mesmo”. A iniciativa conta com apoio financeiro do Governo do Estado através Centro de Cultura Populares e Identitárias (CCPI) e Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia

SERVIÇO

Lançamento do álbum Okan Mi Mo Orixá – Meu coração é do Orixá, no do Terreiro no Ilê Axé Yá Omim Lonan(Rua Geraldo Brasil , Chácara 5, Cajazeiras XI ). Amanhã, 15h. Valor do álbum: R$20,00. Aberto ao público.