Alcymar Monteiro lança disco com o CORREIO em fevereiro

Depois de um ano, forrozeiro lança mais um disco junto ao CORREIO no dia 27

Depois de conquistar o público baiano ano passado com o lançamento do 99º disco junto ao CORREIO, o forrozeiro cearense Alcymar Monteiro volta a apostar na parceria com o jornal para o lançamento do seu mais novo álbum, Feliz da Vida. O disco será encartado no dia 27 de fevereiro (terça-feira). Basta lembrar que o disco sairá apenas na edição do dia e custa R$ 1,50. O trabalho, com repertório escolhido criteriosamente pelo artista, traz faixas autorais e algumas regravações.

Dono de voz marcante e inconfundível, considerado um dos maiores intérpretes do forró brasileiro Alcymar Monteiro completa em 2018 seus 35 anos de carreira, com mais de 1.500 canções gravadas. Além dos vinis e CDs, teve o trabalho registrado em 4 DVDs. Sempre vestido de branco, recebeu conselho de Luiz Gonzaga: “Tua voz é teu brasão. Mas você precisa criar um tipo representativo, porque a velocidade da informação será muito rápida. E quem não tiver um tipo definido, passará despercebido”.



Em julho de 2017 recebeu o Troféu Melhores do São João atravéz do Portal São João na Bahia e Jornal Correio,

vencendo em duas categorias: Melhor Forrozeiro do São João e Melhor Show do São João 2017.