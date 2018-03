Alemão 'humilha' e Yago brinca com gol perdido: 'tem que apanhar'

Meia levou no bom humor o gol que perdeu cara a cara com o gol do Globo-RN

O torcedor do Vitória que assistiu ao triunfo contra o Globo-RN, por 3x1, na terça-feira (27), provavelmente disparou algumas palavras indelicadas contra Yago em um lance que ele ficou cara a cara com o gol sem goleiro e conseguiu mandar a bola para fora. Mas não se culpem, nem se preocupem. O próprio jogador ficou indignado com o gol perdido.

Chateado ao deixar o gramado, Yago admitiu que vacilou na finalização. "Eu gosto sempre de ver o lado bom das coisas. Estou muito feliz de ter feito dois gols no jogo e de ter ajudado a equipe, mas estou muito chateado por ter perdido aquele gol. Fiquei chateado pra caramba, porque um gol daqueles não pode perder, né? Ainda mais no cenário do jogo, que estava empatado em 1x1", disse em entrevista ao Esporte Interativo.

O jogador ainda brincou com o episódio, fazendo referência a um narrador do canal, que costuma dizer que o jogador merece "apanhar de cinta" quando perde gols muito claros. "Ele tem razão. Tem que apanhar de cinta mesmo, como é que perde um gol daqueles? Não pode", disse aos risos.

Outro que arrancou risadas foi o alemão Alexander Baumjohann, apesar de não ter tido a intenção. Questionado se estava ansioso para ganhar uma vaga no time para os Ba-Vis das finais do Campeonato Baiano, que acontecem nos dois próximos domingos (1º e 8 de abril), ele falou com naturalidade sobre sua familiaridade com o time de evento.

"Sim, eu acho que para mim, cada minuto em campo é bom. Eu preciso disso. Semana passada joguei 60 minutos e me sinto cada vez melhor. Espero jogar na final. Eu gosto muito de clássicos. Já joguei muito na Alemanha, o Schalke 04 e Borussia Dortmund", relatou ele, que iniciou a carreira no Schalke 04.