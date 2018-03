Alex Sandro é cortado e Ismaily, do Shakhtar, é convocado

Lateral de 28 anos vai vestir a camisa da Seleção Brasileira pela primeira vez

O lateral-esquerdo Alex Sandro não vai mais defender a Seleção Brasileira nos amistosos contra Rússia e Alemanha. Convocado para substituir Filipe Luís, que fraturou a fíbula (osso da canela), ele chegou a se apresentar em Moscou, mas foi cortado nesta terça-feira (20) após a equipe médica verde e amarela identificar uma lesão na coxa direita do jogador da Juventus.

Para o lugar de Alex Sandro, o técnico Tite convocou Ismaily, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, que defenderá a Seleção Brasileira pela primeira vez. O lateral-esquerdo vai integrar o grupo que disputará os próximos dois amistosos do Brasil, contra a anfitriã da Copa do Mundo, a Rússia, na sexta-feira (23), e contra a atual campeã do torneio, a Alemanha, na terça (27). Ele será o reserva imadiato de Marcelo, do Real Madrid.

Quem é Ismaily?

Apesar de debutante na Seleção Brasileira, Ismaily tem 28 anos e mais de 10 de carreira. Começou na categoria de base do Ivinhema, do Mato Grosso do Sul, e defendeu outros dois clubes antes de atravessar o oceano: Desportivo Brasil e São Bento, ambos do interior de São Paulo. Aos 19 anos, ele se transferiu para o futebol europeu. Os primeiros toques na bola no velho continente foram em Portgal, onde vestiu a camisa de Estoril, Olhanense e Braga. Em 2013, seguiu para a Ucrânia, já no Shakhtar.

O futebol apresentado por Ismaily vinha sendo acompanhado pela comissão técnica brasileira. De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o jogador foi observado in loco pelo técnico Tite e o coordenador Edu Gaspar em dezembro do ano passado. Em fevereiro deste ano, os analistas Fernando Lázaro e Matheus Bachi também o viram de perto. Na entrevista concedida na semana passada, durante a convocação para os amistosos, Tite chegou a elogiar Ismaily e Alex Sandro, que haviam ficado fora da lista.