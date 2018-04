Aliados garantem que Neto anuncia candidatura nesta sexta (6)

Por Luan Santos

Aliados do prefeito ACM Neto (DEM) apostam que o anúncio da candidatura dele ao governo do estado será feito hoje, entre a tarde a noite. Após conversas realizadas ontem, eles garantem que o democrata decidiu entrar na disputa e já tem uma chapa desenhada, com o deputado federal João Gualberto (PSDB) como vice. Para fortalecer o grupo, o tucano pode migrar para o PR e, consequentemente, atrair os republicanos para a oposição. Deputados estaduais da bancada oposicionista também estão envolvidos nas articulações e podem ingressar no PR. Gualberto é apontado como um dos principais negociadores, ao lado do deputado federal João Carlos Bacelar (PR), para viabilizar a articulação.

Calma

No Twitter, Neto avisou que a decisão, se vai ou não concorrer ao governo, só será anunciada a partir de hoje. “É impressionante como estão especulando sobre uma decisão que só será anunciada a partir de amanhã. Reitero que ninguém pode falar por mim nesse momento tão decisivo”, disse.

Nova prisão

A Justiça determinou a prisão do ex-prefeito de Santo Amaro Ricardo Machado (PT), alvo da Operação Adsumus, realizada pelo Ministério Público do Estado (MP). Ele é apontado como operador no esquema que desviou ao menos R$ 20 milhões da prefeitura da cidade de 2012 a 2016. O ex-prefeito já havia sido preso preventivamente duas vezes, no ano passado, mas foi liberado após a Justiça conceder habeas corpus.

Nos acréscimos

No apagar das luzes, o deputado estadual Vitor Bonfim pode deixar o PDT em função de insatisfações na sigla. Caso a decisão seja pelo desembarque, ele tem até amanhã, quando a janela partidária será fechada, para escolher a nova legenda.

Reta final

Bonfim é um dos 12 deputados estaduais que pretendem mudar de legenda, mas ainda não definiram o destino. Nove deles são da oposição e aguardam o anúncio do prefeito ACM Neto para decidir a nova sigla. Samuel Júnior e Sidelvan Nóbrega, que deixaram PSC e PRB, garantem que a decisão deles sai hoje.

Crise no Sertão

Os cerca de 8 mil moradores de Macururé, no Sertão baiano, estão sem água há mais de 20 dias por causa de um defeito na bomba do poço artesiano que abastece a cidade. Segundo o prefeito Everaldo Carvalho (PSL), a Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb), foi acionada, mas não resolve o problema. “Sempre dão manutenção. Agora estão dificultando”, afirmou. Com dois carros-pipas, a prefeitura mantém o fornecimento para escolas e postos de saúde. “As pessoas estão tomando água de riacho”, diz.

Discórdia

Em um grupo do WhatsApp, Carvalho fez criticas ao ‘abandono do governo’, o que provocou um bate-boca entre prefeitos. Enquanto alguns defendiam o governador Rui Costa (PT), outros endossaram as queixas.

Pílula

Renovado

Pelo quarto ano consecutivo, a Skol será a cerveja oficial da Micareta de Feira de Santana, que acontece entre os dias 19 e 22 de abril. Além da avenida por onde desfilarão os artistas, a marca também estará presente em camarotes, barracões e trios independentes que vão se apresentar durante a festa.