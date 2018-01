Alinne Rosa e Alavontê são convidados do Sarau de Carnaval

Evento promovido pelo CORREIO estreia hoje no Baby Beef Alvarez, na Av. ACM

Começa hoje, às 18h30, o Sarau de Carnaval, evento promovido pelo CORREIO, e que tem como objetivo reunir estrelas da Axé Music para relembrar sucessos e histórias envolvendo a maior festa de rua do planeta.

Comandado pelo jornalista Osmar Marrom Martins, os encontros acontecem em três quartas-feiras do mês de janeiro (17, 24 e 31), a partir das 18h30, no restaurante Baby Beef Alvarez, localizado no estacionamento do Walmart, na Av. ACM. Para participar, é preciso consumir o valor mínimo de R$ 60, estipulado pelo estabelecimento.

Na estreia, Marrom e Edu Casanova comentam fatos, histórias pitorescas e acontecimentos da Axé Music e do Carnaval. As atrações convidadas da primeira edição são a banda Alavontê e a cantora Alinne Rosa, que apresentarão algumas músicas em versão acústica ao lado de Edu Casanova, responsável pela direção musical do evento. Antes do bate-papo, o humorista Renato Piaba comanda a abertura, com esquetes que prometem arrancar o riso do público.