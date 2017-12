Alinne Rosa prestigia shows de Gil e Harmonia no Festival Virada

Durante o evento, a cantora revelou sua programação para o Réveillon

Mesmo com a agenda cheia nos dias que antecedem a virada de ano, a cantora Alinne Rosa encontrou um tempinho para acompanhar os shows de Gilberto Gil e Harmonia do Samba no Festival da Virada.

"Depois de amanhã estarei em Fortaleza, de lá vou para Comandatuba e Trancoso", detalhou a artista, que acabou de lançar sua nova música de trabalho - Aquele Fogo.

Depois das comemorações de Ano Novo, Alinne irá anunciar sua agenda de ensaios. "A gente ainda não pode revelar muita coisa, mas logo depois do Réveillon vamos anunciar as datas e o local do ensaio", contou.