Allione e Elber farão exame de imagem nesta segunda-feira (12)

Jogadores se machucaram na derrota para o Náutico, em Recife

Enquanto deve contar com o retorno do volante Gregore para o primeiro jogo das semifinais do Campeonato Baiano, no Adauto Moraes, diante da Juazeirense , o técnico Guto Ferreira pode ter outras duas preocupações. O atacante Elber e o meia Allione, com um incômodo na coxa e uma entorse no joelho, respectivamente, passarão por exame de imagem nesta segunda-feira (12).

“Elber não entrou desde o início por uma questão de precaução. Nos ajudou logo de cara quando entrou, fez boas jogadas e sentiu. Allione foi agarrado, no primeiro lance, caiu e já sentiu uma entorse no joelho. Ele, mesmo com dor, permaneceu e tentou nos ajudar como deu”, explicou Guto Ferreira.

O lateral-esquerdo Mena, com uma lesão na coxa, segue no departamento médico e será desfalque mais uma vez. Outro que será reavaliado é o meia Régis, que havia sentido um incômodo muscular.