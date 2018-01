Allione é regularizado e deve ser titular no sábado

Meia teve seu retorno confirmado pelo Bahia e tem boas chances de começar jogando contra o Flu de Feira

O anúncio mais esperado pelo torcedor tricolor neste início de temporada finalmente aconteceu. Allione está de volta ao Bahia, cedido novamente por empréstimo pelo Palmeiras. O meia já foi regularizado e pode até ser titular no sábado (27), às 17h, contra o Fluminense de Feira, em Pituaçu. O jogo vale pela terceira rodada do Campeonato Baiano.

O Bahia anunciou o retorno do argentino divulgando um vídeo de uma ação promocional com os sócios do clube, em que o camisa 8 aparece na função de garçom e serve os torcedores em uma churrascaria de Salvador. Ano passado ele foi o líder de assistências da equipe na temporada com 12 passes para gol. Com Allione integrado aos relacionados, a lista ficou assim:

Goleiros: Anderson e Rafael Santos;

Laterais: João Pedro, João Pedro Ribeiro e Mena;

Zagueiros: Douglas Grolli, Everson e Rodrigo Becão;

Volantes: Gregore, Nilton e Luis Fernando;

Meias: Vinicius, Zé Rafael. Felipe e Marco Antônio;

Atacantes: Elber, Geovane Itinga, Júnior Brumado e Kayke.