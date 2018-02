Alô Alô CORREIO: Marques terá camarote andante no Carnaval

Pela primeira vez no Carnaval, o bloco Vumbora, comandado por Bell Marques, irá contar com um chip de segurança, instalado nos abadás, para inibir a falsificação das camisas. Com o chip ativado, fiscais espalhados em torno do trio elétrico conseguirão confirmar a autenticidade do abadá, evitando a venda clandestina da peça. Bell também estará com um trio maior, que contará com uma espécie de “camarote andante” para 70 convidados. Nele, todo o serviço será premium – inclusive o buffet, que levará a assinatura do Mignon, de Ana Lúcia e Bruna Martins.

Premiação

A loja Quatro Estações promoveu evento, na quinta-feira, no Fera Palace Hotel, para anunciar a premiação do Talent Club, programa de fidelidade da marca Hunter Douglas. Águias do mercado da arquitetura baiana, como Flávio Moura, Aline Cangussu, Eliane Kruchewsky e Dolores Landeiro, estiveram por lá.

Salve Iemanjá

O empresário Victor Gradin celebrou o dia de Iemanjá, anteontem, reunindo amigos para tradicional festa em sua casa, no Rio Vermelho. A decoração, como sempre, ficou a cargo de Milton Martinelli, que apostou em um clima folclórico e exótico, com rendas, pérolas e predominância das cores branca e verde.

Em alto estilo

Dia 2 de fevereiro é sempre uma das datas mais celebradas em Salvador. Milhares de pessoas se vestem de branco e passam o dia fazendo reverências e levando presentes para Iemanjá. Por isso, Vanessa e Itamar Musse aproveitam a ocasião e reúnem amigos para uma tarde de festejos, em seu antiquário, em pleno Rio Vermelho. A comemoração é uma das últimas mais exclusivas da Bahia.

Odoyá

O advogado Gildásio Rodrigues Alves abriu sua cobertura, anteontem, no Horto Florestal, para um almoço de dupla homenagem: em torno de Iemanjá e de Gesivaldo Britto, que no dia anterior havia sido empossado como o novo presidente do Tribunal de Justiça da Bahia. O encontro reuniu nomes fortes do Judiciário baiano.

Olfato

Neste Carnaval, a Avatim estreia uma parceria com o Camarote Salvador. A essência Pitanga foi escolhida para aromatizar as áreas comuns e a Alecrim será utilizada nos banheiros do camarote, montado no circuito Barra-Ondina. Além disso, a Avatim estará por lá com um espaço exclusivo para oferecer aos foliões massagens relaxantes e ofurô para os pés com produtos de seu portfólio.

Festa, é ritmo de festa

Concordância máxima sobre a Bênção de Iemanjá: a festa, que aconteceu anteontem, no restaurante Lafayette, reuniu boa parte da juventude baiana. A gataria estava no clima de start para o Carnaval, ou seja, ânimos soltos e astral nas alturas.

