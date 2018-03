Alô Alô: Restaurante Paris 6 prepara últimos detalhes para inauguração em Salvador

O restaurante Paris 6 estreia no Nordeste, inaugurando sua primeira unidade, no dia 3 de abril, no Shopping da Bahia, em Salvador. A inauguração, apenas para convidados, será comandada pelo empresário Isaac Azar, que comanda a marca em todo o Brasil, e que na capital baiana tem como sócio Jorge Wagner, ex jogador de futebol. O espaço será aberto ao público no dia 5 de abril, no terceiro piso do shopping, com capacidade para receber 100 pessoas, e com decoração e arquitetura no estilo bistrô vintage, que remete à Paris dos anos 1920.



Ontem, em conversa com a coluna, Isaac comentou: “Sempre tive uma relação muito forte com a Bahia e, sobretudo com a capital baiana. Chegamos a ter o Paris 6 itinerante em duas temporadas no Tivoli Praia do Forte. Além disso, o Paris 6 já serviu por três anos em um camarote no Carnaval de Salvador. Nossa primeira unidade no Nordeste, mais do que natural, deveria ser um Paris 6 em solo soteropolitano. O projeto de expansão do Paris 6 consiste em aberturas em shopping centers e nossa vontade de abrir outras unidades na Bahia é muito grande, depende só da aceitação do público”.

(Foto: Reprodução/ Instagram)

Thiago Petit em Salvador

Conhecido na turma cool de São Paulo, o cantor Thiago Petit irá estrear sua nova turnê, num passeio por sua carreira, revisitando álbuns e videoclipes, durante um fim de semana na Caixa Cultural Salvador. As apresentações do espetáculo, intitulado Som & Imagem, acontecerão nos dias 6, 7 e 8 de abril. Avesso a rótulos, Thiago define seus sons como “pop universal”. “Estou bem feliz de apresentar esse projeto em Salvador, pois toquei apenas uma vez na cidade, com o último álbum”, nos disse o artista. Olho nele!

Honraria

O artista plástico César Romero receberá no dia 12 de abril, na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, a Comenda 2 de Julho, a mais importante do estado. A proposta foi do deputado Ângelo Almeida, que ressaltou na proposição os 50 anos de atividades do artista e sua contribuição com a arte e a cultura na Bahia. Neste meio século como artista visual, Romero cuidou de temas brasileiros, tendo a Bahia como ponto de partida.

(Foto: Divulgação)

Na frente

A LM Frotas está entre as 40 melhores empresas para as mulheres trabalharem no Brasil. A companhia baiana foi uma das eleitas para integrar o Ranking Brasil – Mulher, do Great Place To Work (GPTW).



Segundo a organização do ranking, foram mais de 300 inscritos na categoria até 999 funcionários, onde a LM Frotas está inserida. A premiação ocorreu, anteontem, em São Paulo, e contou com a presença da sócia-fundadora do grupo, a empresária Aurora Mendonça.

Foto: Aurora Mendonça

Pelos ares

Hoje, o private jet 752-200 irá decolar do aeroporto de Campinas, no interior de São Paulo, com cerca de 50 brasileiros para uma volta ao mundo deluxe promovida pela Latitudes. O objetivo da viagem é desbravar os Grandes Impérios da Humanidade com paradas em cidades e países como a pré-colombiana Mérida, no México, e Shiraz, berço da cultura persa, no Irã, além de Havaí, Japão, China, Índia, Sicília e Marrocos. O grupo só retornará ao Brasil no dia 22 de abril.

Paula Frank: representante da Coach em Salvador

Trend alert

A marca americana Coach, fundada em 1941, vai desembarcar em Salvador, com exclusividade na Paula Frank Import, no Shopping Barra. A loja vai comercializar produtos novos das coleções da grife. “Estamos felizes com essa conquista. Trata-se de uma marca que as baianas adoram e que tem um alto padrão de qualidade”, nos disse a empresária Paula Frank.