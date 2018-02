Alok fez sua estreia no Carnaval de Salvador

Dj goiano puxou foliões ao som da batida eletrônica da Barra até Ondina

A estreia do DJ e produtor musical Alok nos trios elétricos do Carnaval de Salvador foi, de longe, uma das atrações mais esperadas do último dia de folia. O goiano representou a música eletrônica no circuito Barra-Ondina, ritmo presente há anos na programação do Carnaval.

O repertório foi variado e não deixou ninguém parado. A multidão se agitou ao som do hit mundial Hear Me Now; da releitura da canção Shape of You, do britânico Ed Sheeran, além de alguns sucessos de David Guetta e Bastille.

Na pipoca, a variação de idade era notável. Desde crianças, adolescentes e até senhores de idade estiveram presentes para acompanhar e prestigiar o DJ. “Nós só viemos por causa dele, até porque não gostamos muito de pagode ou axé”, afirmam os primos Emilly Manhãs (12), Taisla de Jesus (17) e Harael Caían (11). Os primos ainda trouxeram a avó Zilda Rodrigues, que era só animação à espera do DJ.