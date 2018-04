Alunos de capoeira recebem ações de beleza no Terreiro Casa Branca

Jovens aproveitaram para cortar o cabelo ao som dos berimbaus atabaques

Cerca de 70 jovens que participam do Projeto Social de Capoeira no Terreiro Casa Branca, na Avenida Vasco da Gama, tiveram um dia de atividades e de beleza neste sábado (7). Através de uma parceria com a o Centro Cultural Vovó Conceição e o cabeleireiro Thiago Styllo's, os alunos do Projeto Mandinga cortaram o cabelo e fizeram aulas de capoeira.

Os cortes de cabelo aconteceram no centro da roda de capoeira. Além das crianças, pais e adolescentes também se revezaram entre os toques de berimbau, pandeiro, atabaque e agogô, cantorias, e a máquina e a tesoura de Thiago.

Menina recebe tratamento de beleza (Foto: Divulgação)

O professor responsável pelo projeto, Dadá Jaques, contou que os jovens têm entre 4 e 18 anos, e que se reúnem todas as terças e quintas-feiras, além dos sábados para participar das aulas de capoeira. Na segunda e na quarta-feira, os estudantes também recebem aulas de inglês com o professor Raul Cotonete, que já foi aluno do projeto.

"Capoeira é mais do que esporte, é resistência e movimento cultural. O projeto foi criado há 18 anos, no Garcia, pelo mestre Sabiá, e tem cinco anos na Casa Branca. Sempre buscamos parcerias com profissionais que possam oferecer serviços gratuitos para os estudantes, e estabelecemos um dia para a ação. Eles adoram", contou.

Cerca de 70 jovens participam do projeto (Foto: Divulgação)

Para participar do projeto basta ir até o terreiro e fazer a inscrição. As crianças e adolescentes devem comparecer acompanhadas do responsável e levar documentação de identificação. É obrigatório que os alunos da capoeira estejam estudando.