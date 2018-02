Amazônia Azul é destaque em evento sobre sustentabilidade

Diretor da WWI diz que Baía de Todos os Santos configura como principal detentora de recurso natural

A sustentabilidade da Amazônia Azul, vasta área marítima pertencente ao Brasil e detentora de diversas riquezas naturais, foi tema abordado durante aula inaugura do curso de Relações Internacionais da Unifacs, no campus da Tancredo Neves da institutição, na manhã desta terça-feira (27).

Além dos estudantes de relações internacionais, outros da área de administração, comunicação e urbanismo lotaram o auditório. A palestra foi proferida pelo diretor do World Wacth Institu do Brasil, WWI-Brasil, Eduardo Athayde, que explicou o que é a Amazônia Azul e porque a Baía deTodos os Santos é a capital deste território. Athayde listou a necessidade de investimentos e ações sustentáveis na baía para promover conhecimento científico, preservação ambiental e desenvolvimento socioeconômico da área.

Eduardo Athayde, diretor da WWI, palestra durante evento na manhã desta terça-feira (Foto: Bárbara Carolina/CORREIO)

“Há um grande volume de informações sobre a Baía de Todos os Santos espalhadas por diversas instituições. O foco nesse momento é compilar esses dados e disponibilizá-los para ações concretas voltadas para esta baía. Já existe inclusive um investimento de U$ 85 milhões programado para custear projetos”, diz Athayde.

O diretor do WWI ainda completou: “No dia 19 de abril realizaremos um fórum internacional sobre a gestão de baías. A parceira entre Federação do Comércio e CDL vai buscar informações sobre os investimentos feitos na Baía de Todos os Santos”, explica. outro evento já programado e com o mesmo objetivo é o Virtual Educa, a ser realizado pela Secretaria de Eduação da Bahia (SEC) durante a semana de 4 a 8 de junho, em que se comemora o Diia Internacional dos Oceanos e a ONU vai lançar o projeto Think Blue (pense azul, em tradução livre).

Com entrada franca e aberto ao público, o evento é voltado para professores e vai ocorrer no Colégio ICEIA, no Barbalho. O objetivo é promover inovação na tecnologia e nos métodos pedagógicos com apoio de empresas Google, Microsoft, Intel, HP, Samsung.

Para o coordenador do curso de Relações Internacionais da Unifacs, Henrique Campos de Oliveira, a parceria da instituição com o WWI-Brasil serve para atentar sobre a posição estratégica da Baía de Todos os Santos frente ao litoral brasileiro. “A Amazônia Azul é um recurso altamente estratégico nas relações internacionais para o país, já que se constitui na faixa contigua no mar territorial. São quase 1.186 km de costa marítima baiana, a 3° maior do Brasil. Ou seja, além dos recursos naturais, é importante também em termo de sustentabilidade e equilíbrio do planeta”, diz.