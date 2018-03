Ambev abre inscrições em programa de trainee com salários de R$6,1 mil

O número de vagas ainda é desconhecido, mas a empresa garante que aproveitará todos os candidatos que tiverem o perfil procurado

A Cervejaria Ambev acaba de abrir as inscrições para o programa de Trainee Supply de 2018. O perfil procurado pela empresa para preencher as vagas são jovens profissionais dinâmicos, autênticos e com paixão por aprender e explorar o universo de suas cervejas em busca de inovações. As posições oferecem um salário inicial de R$6.100,00 e as inscrições podem ser feitas pelo site. A empresa não divulgou um número exato de vagas mas garantiu que aproveitará todos os candidatos que tiverem o perfil procurado.

O programa permite que os aprovados se aprofundarem nas etapas de produção da cerveja, além de outras áreas das cervejarias. O programa, que tem como objetivo formar os futuros líderes cervejeiros da companhia, e para isso promove um treinamento com duração de 10 meses pelas diferentes áreas que compõem o processo produtivo da cerveja, incluindo corporativo e vendas.

Para se inscrever no programa, é necessário ter formação acadêmica concluída entre julho de 2016 e julho de 2018, inglês fluente e interesse em morar em qualquer estado. O Programa é aberto a todas as áreas de formação, mas possui foco em jovens profissionais dos cursos de engenharia, química, farmácia, agronomia, biologia, ciências da alimentação, biotecnologia e cursos correlatos.

As etapas do processo de seleção são realizadas entre os meses de março e julho e incluem testes online de inglês, perfil e raciocínio lógico, seguidos pela apresentação de uma análise de case, também online. A seguir, começam então as etapas presenciais, com entrevistas feitas em todo o País. Quando aprovados, os candidatos passam pela realização de um painel de negócios, para o qual precisam desenvolver um case em equipe. Finalmente, as últimas entrevistas acontecem com os vice-presidentes e o presidente da Cervejaria Ambev. No encerramento do processo, em agosto, os selecionados para o Programa de Trainee Supply serão admitidos como funcionários.

No período de treinamento, os jovens serão apresentado a diferentes áreas da indústria de cerveja para que os selecionados aprendam sobre as fases de produção da da bebida. Durante o programa, executivos de cada setor devem compartilhar seus conhecimentos e experiências cervejeiras com os candidatos selecionados.

“O Programa de Trainee Supply é a principal porta de entrada para os futuros líderes das nossas cervejarias. Nele, os participantes realizam uma imersão no universo cervejeiro da Ambev, onde poderão identificar com qual das etapas possuem maior afinidade para então focar a sua atuação no futuro. Com isso, o programa é capaz de formar profissionais envolvidos e comprometidos com a produção das nossas cervejas”, comenta Fabíola Higashi Overrath, diretora de desenvolvimento de gente da Cervejaria Ambev.