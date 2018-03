Ambev tem vagas com salário inicial de R$ 7 mil

por Lucy Barreto

A Cervejaria Ambev está com inscrições abertas para um programa de seleção inédito na companhia – o Select. São vagas para a área de vendas em nível gerencial e podem concorrer profissionais com até três anos de formados, que possuam inglês fluente e disponibilidade para morar em outros estados. O salário inicial é de R$ 7 mil. Os interessados devem se cadastrar pelo site https://goo.gl/jebmRz até o dia 6 de abril. Os selecionados podem trabalhar na sede da Bahia, no Polo Petroquímico de Camaçari, ou em qualquer cevejaria da Ambev no Brasil ou no mundo.

Após a inscrição, os currículos são avaliados e os candidatos pré-selecionados são encaminhados para testes online que incluem conhecimentos de lógica e inglês, além de análise do perfil comportamental. Os candidatos aprovados passam então por uma entrevista presencial em uma das sete unidades regionais da companhia, que pode ser escolhida no momento da inscrição.



Os aprovados terão um período de treinamento e uma experiência completa dos processos de vendas, que incluem negociações com diferentes níveis de negócios e interação com outras áreas da companhia. A Cervejaria Ambev, que já é reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar e por formar profissionais na área comercial, pretende identificar jovens proativos, dinâmicos, com capacidade analítica, liderança, e que gostem de sonhar grande.



"O programa Select busca jovens já formados, com vontade de crescer, gerar impacto e liderar equipes.", afirma Renato Biava, diretor de Gente e Gestão para a área de Vendas da Cervejaria Ambev.