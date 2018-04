Amizade marca show inédito de Bethânia e Zeca Pagodinho

Juntos pela primeira vez, os dois desfilaram sorrisos, samba no pé e sucessos

Apesar dos gritos de “senta”, o público recebeu de pé os cantores Maria Bethânia e Zeca Pagodinho no show inédito que a dupla fez neste sábado (14), na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, com ingressos esgotados. Juntos pela primeira vez, os dois desfilaram sorrisos, samba no pé e sucessos da carreira de cada um. Em clima descontraído, o show também teve espaço para militância com “Mariella presente!” na fala de Bethânia.

“Bethânia é o clássico e Zeca é o escrachado. É um equilíbrio gostoso”, garantiu a professora Nanci Franco, 50 anos, que estava em Baltimore, nos Estados Unidos, quando soube do show que vai passar por outras capitais. “Liguei pra ela e disse: ‘amiga, compra a zorra do meu ingresso que não vou perder esse show’!”, contou bem-humorada, ao lado da também professora Valdeni Araújo, 58 anos.

Outro que garantiu o ingresso assim que soube foi o professor Celso Luiz Freitas, 42. “Comprei pela internet. Coloquei o despertador para 10h e comprei às 10h01”, revelou aos risos. “Sou fã”, justificou. A compra no primeiro minuto também foi garantida pela advogada Camila Nascimento, 33, que já chegou a ficar dez horas na fila por um show de Bethânia. “Amo Bethânia e amo Zeca Pagodinho. Meu sonho é tomar uma cerveja com os dois (risos). Achei maravilhosa essa mistura de Santo Amaro e Xerém”, aprovou, citando o nome do show.

Referência à cidade natal de Bethânia e ao município fluminense onde o sambista tem um sítio, De Santo Amaro a Xerém refletiu a amizade da dupla que cantou, dançou e sambou. “Maria tá me enlouquecendo”, brincou Zeca. “Só fiz coisa boa com ele”, riu Bethânia.