Ana Clara incentiva Gleici a votar em Paula no BBB 18: 'Não escolhe o Kaysar'

Na reta final do reality show Big Brother Brasil 18 (BBB 18), os participantes da casa mais vigiada do país estão divididos. Aliadas desde o início do jogo, Paula agora cogita voto em Gleici. Já a acreana está sendo incentivada por Ana Clara e Ayrton para indicar a empresária para o Paredão neste domingo (15).

"A única coisa que vou te falar: se você puder decidir o Paredão, não vai com o Kaysar. Você já voltou de um com a Paula. Você quem voltou daquele Paredão. Se fosse verdadeiro, sairia ela e Mahmoud. No seu lugar, eu votaria na Paula, mas se você quer defender alguém que você gosta, você tem que se defender primeiro", disparou a ruiva, que está imune após ficar mais de 42 horas em pé durante prova de resistência com o sírio.

Ana Clara acredita que o voto de Gleici pode definir seu próximo adversário

Logo depois, o patriarca da família Lima também opinou: "Você só vai para o paredão, se o Kaysar for líder. Não porque ele irá te colocar, mas é que a Paula e o Breno vão em você. Se eu fosse líder, eu faria o paredão entre Paula e Breno. Não é que eu não goste deles. É que eu gosto mais de vocês dois. Se fosse estratégia de jogo, eu colocaria você e o Kaysar. Pois, na minha intuição, são as pessoas mais fortes aqui dentro".

A estudante de psicologia uniu as opiniões e admitiu estar com medo de ir com o garçom para a berlinda. "Se eu enfrentar o Kaysar, eu tenho quase certeza que eu vou sair", analisou ela, ouvindo um pedido da amiga: "É 50 a 50, podemos estar errados. Você pode ter voltado naquele Paredão e agora não voltar, mas é muito difícil. Se você tiver nessa situação, não faz o que o Mahmoud fez. A gente chegou muito longe para você fazer uma escolha arriscada".

Mas, pelo jeito, Gleici não quer ir contra seus sentimentos dentro do jogo. "Eu acho que eu vou estar sendo hipócrita por votar na Paula", disse. Essa não é a primeira vez que Ana Clara alerta Gleici sobre o jogo. Na manhã deste domingo (15), a ruivinha aconselhou a amiga. "Eu sei que é díficil, mas se chegar um momento que você tiver que escolher com quem você vai para o paredão, não leva para o lado pessoal. Se você for indicada pelo líder, o seu voto vai decidir com quem você vai. É melhor não arriscar", alegou. Faltam apenas quatro dias para a grande final do programa. Na noite deste domingo, os brothers encaram mais uma Prova do Líder e a formação de um novo Paredão.

Gleici não quer votar na Paula

Paula vai na Gleici

Enquanto isso, na noite deste sábado (14), Paula resolveu conversou com Breno sobre a formação do próximo paredão. A empresária contou para o arquiteto quem será o seu indicado na berlinda deste domingo: Gleici. Mesmo sendo muito amiga da acreana, a empresária falou que não pode votar na familía Lima ou em Kaysar pois tem profunda admiração pelo esforço que eles dois tiveram durante a prova da imunidade, que durou quase 43 horas.

“Quando eu vejo alguém que faz algo que eu não faria, que é expor meu corpo ao limite de dor e loucura, eu pago pau. Tanto pra Ana Clara quanto pro Kaysar. Mas o Kaysar não é tão meu amigo quanto a Gleici, ela é mais, a família também”, disse ela. Paula prosseguiu com sua linha de raciocínio. “Mas prefiro votar na Gleici nesse caso, o Kaysar e a Ana foram muito bem nessa prova, eu respeito. Mas não sei, em respeito à superação, eu acho que talvez na Gleici, principalmente se o Kaysar estiver imune”, explicou a empresária.

Breno concordou com a morena e disse que isso faz parte do jogo. “Não é que eu não goste das pessoas, é que as coisas mudam aqui dentro, não dá pra ficar preso e dizer que não vota nunca em determinada pessoa. Sempre disse isso e a galera não entende”, alegou ele. A produção do BBB deixou que Kaysar e Ana Clara decidissem entre eles quem deve ficar com a imunidade.