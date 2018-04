Ana Marcela e Allan do Carmo vencem Troféu Brasil - Maria Lenk

Também baiano, Victor Colonese ficou em 2º lugar em prova realizada no Rio

Os baianos Ana Marcela Cunha e Allan do Carmo fizeram história neste domingo (15), ao conquistar o primeiro Troféu Brasil – Maria Lenk de maratonas aquáticas, realizado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A prova de 10km era seletiva para o Sul-Americano e para o Pan-Pacífico deste ano.

O também baiano Victor Colonese terminou em segundo lugar e garantiu a outra vaga masculina para representar o Brasil nas competições continentais. A outra mulher classificada é Viviane Jungblut, que acabou a prova em terceiro lugar, mas pegou a vaga porque a segunda colocada foi a holandesa Sharon Van Rouwendaal – por se tratar do Troféu Brasil, ela também não subiu ao pódio.

Sharon é a atual campeã olímpica e voltou ao local da Olimpíada 2016 para um reencontro com Ana Marcela. Dessa vez, Ana aumentou o ritmo nos últimos 1.500 metros, passou a europeia e conseguiu a vitória.

“Esse tipo de mar me favorece um pouco. Gosto desse mar mexido, desse tipo de disputa e consegui acertar minha estratégia de dar o sprint no final para conseguir o título. Estou muito feliz com o resultado, do tipo de prova e agora é mudar a chave para as competições de piscina”, falou Ana Marcela, em um dia em que o mau tempo e as condições de visibilidade atrasaram o início da competição.

O Troféu Brasil – Maria Lenk de maratonas aquáticas contou com 49 atletas, representando 14 clubes.