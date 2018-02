Ana Paula, família Lima e Paula estão no 3º paredão do BBB18

Ana Paula, família Lima e Paula formaram o terceiro paredão do BBB18, na noite deste domingo (11). Trata-se da segunda disputa tripla da edição do programa. A família Lima foi diretamente para berlinda pelo Big Fone.

Lucas atendeu o aparelho e indicou-os. Líder da semana, Diego escolheu Paula, enquanto Ana Paula foi a mais votada pela casa com sete indicações.

"Como sempre repito aqui, em poucos dias de confinamento é difícil saber as personalidades. Meu critério hoje é estratégico. Espero que essa pessoa entenda isso, porque essa pessoa é muito querida, e muito competitiva. Meu voto hoje é da Paula".

Caruso, que teve que votar de maneira aberta, fora do confessionário, devido a uma consequência da prova do líder, escolheu Mahmoud. "Ele é um cara incrível, cresceu psicologicamente no jogo, mas não é nada pessoal, tenho que votar em alguém".

O sexólogo venceu a segunda prova do anjo, que aconteceu na tarde de sábado (10). O sexólogo teve o direto de imunizar um brother na terceira formação de paredão do "BBB18". Conforme prometido, Mahmoud entregou o benefício para Gleici, que esteve na berlinda anterior.

"Queria levar o prêmio para o Norte pela primeira vez na história do programa. Caso eu não vença, gostaria que Gleici representasse esse sonho. Ela merece essa imunidade, porque já compartilhou também comigo a sensação de estar na berlinda", disse ele.

Wagner já estava imune à votação. O paranaense garantiu a imunidade na garrafinha de consequências.