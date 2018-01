Anac vai instaurar sindicância para investigar 'apagão' no aeroporto

Ao todo, 29 voos foram afetados

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que vai abrir uma sindicância para averiguar a falta de energia elétrica no Aeroporto Internacional Dep.Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, na madrugada desta segunda-feira (22). De acordo com a assessoria do órgão federal, a Anac está acompanhando a situação no terminal.

A sindicância deve investigar a responsabilidade da concessionária Vinci Airports, que assumiu a gestão do terminal no dia 2 deste mês – há exatamente 20 dias. Se for constatada alguma ineficiência por parte da concessionária, a agência pode aplicar penalidades.

Grupo que vai para Angola teve que enfrentar o atraso do voo nesta manhã (Foto: Nilson Marinho/CORREIO)

A Anac confirmou que nenhum voo precisou ser cancelado, mas que 29 voos foram afetados ao longo deste período. No final da manhã desta segunda, nenhum voo continuava em atraso.

Procurada pelo CORREIO, a Infraero informou que, uma vez que não participa mais da gestão do aeroporto, não se posicionaria sobre o caso.

Falta de energia

Passageiros que precisaram voar através do Aeroporto de Salvador nesta segunda tiveram transtornos devido à falta de luz que atingiu o terminal entre a 1h e as 7h.

Segundo informações da Vinci, a falta de energia aconteceu entre 1h20 e 3h40 e, por volta das 4h, os geradores do terminal apresentaram pane. Para consertar os equipamentos, foi necessário interromper o fornecimento de energia, "por medida de segurança", informou a assessoria.

Ainda de acordo com a empresa, ao todo, 29 voos atrasaram durante a madrugada: 10 da Gol, 8 da Latam, 6 da Azul, 3 da Avianca e 2 da Passaredo. Pela manhã, cinco voos foram afetados pelo problema. Os últimos oito voos que estavam atrasados decolaram pela manhã.

Ao CORREIO, a Passaredo Linhas Aéreas informou que um voo sofreu atraso: era o 2241, que saiu de Salvador com destino a Vitória da Conquista. O atraso na decolagem foi de 1h43m, partindo para seu destino final às 08h43, com 40 passageiros a bordo.

A assessoria de imprensa da Coelba informou que a falta de energia começou por volta das 1h20 e o problema foi normalizado às 3h40. Ainda segundo a empresa, o motivo da falta de luz foi um problema técnico no circuito subterrâneo do terminal. Técnicos da Coelba foram até o local para resolver o problema.