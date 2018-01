Anastasia descobre que está grávida no novo trailer de Cinquenta Tons de Liberdade

Trailer mostra fidelidade e cumplicidade do casal, além de cenas em que ambos lutam para salvar as próprias vidas

Jamie Dornan e Dakota Johnson retornam como Christian Grey e Anastasia Steele em Cinquenta Tons de Liberdade (Fifty Shades Freed), última parte da franquia de sucesso que levou mais 11 milhões de brasileiros aos cinemas. O primeiro trailer da trilogia foi ao ar no final de 2017 (confira) e, hoje (02), no início de 2018, mais uma surpresa chegou para os fãs da trama, que lança o seu fim nos cinemas mundiais dia 8 de fevereiro deste novo ano.



O novo trailer mostra a protagonista descobrindo uma gravidez e apresenta um Christian mais entregue do que nos longas anteriores da saga. Algumas cenas deixam em dúvida a possibilidade da temática 'sororidade' aparecer na trama, mas o feminismo continua nas entrelinhas pelos atos de Anastasia. O casal (então de casados) ainda aparece fugindo de um perseguidor e lutando para cuidar um do outro em meio a novos problemas. Confira:







Do que se trata

No primeiro filme da saga, a estudante de literatura Anastasia Steele, de 21 anos, entrevista o jovem bilionário Christian Grey, como um favor a sua colega de quarto Kate Kavanagh. Ela vê nele um homem atraente e brilhante, e ele fica igualmente fascinado por ela. Embora seja sexualmente inexperiente, Anastasia mergulha de cabeça nessa relação e descobre os prazeres do sadomasoquismo. A jovem, porém, não aceita ser um objeto de submissão do enigmático Grey, o que leva o protagonista também a novas descobertas: do coração.