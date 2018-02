Andar de Mercado de Cajazeiras que pegou fogo vai abrigar sede da Prefeitura bairro

Projeto está em fase de licitação

O Mercado de Cajazeiras, que pegou fogo num incêndio criminoso em junho do ano passado, terá seu uso ampliado. A sede da Prefeitura bairro será transferida para o andar incendiado, bem como lá será implantado um espaço cultural Boca de Brasa. A novidade foi anunciada pelo prefeito ACM Neto durante a inauguração da Praça do Conjunto Estrela, em Cajazeiras XI, na noite desta segunda-feira (19).

A obra está em fase de licitação e deve ser iniciada em 90 dias. “O Mercado será um espaço de múltiplo uso, o que vai lhe dar ainda mais atratividade”, disse Neto. O espaço, localizado em Cajazeiras X, abriga os comerciantes que foram deslocados da Rótula da Feirinha. A intervenção melhorou o trânsito no local, que era foco de constantes engarrafamentos.

O primeiro andar do Mercado Municipal de Cajazeiras, atingido pelas chamas, está interditado desde a noite do incêndio. Já o térreo continuou a funcionar normalmente. O equipamento foi inagurado em novembro de 2015 com 133 boxes, dos quais 80 exclusivos para feirantes, divididos em dois pavimentos.

Na frente de casa

A Praça do Conjunto Estrela foi uma solicitação dos próprios moradores, através do Programa Ouvindo Nosso Bairro. A população do conjunto residencial participou inclusive da elaboração do projeto, que contempla parque infantil, mesas de jogos e uma academia da saúde. O local em que o equipamento público foi construído servia como estacionamento e ponto de descarte irregular de lixo.

“Para mim essa praça está sendo ótima. Além de eu trazer meu filho para brincar aqui, eu acabo conhecendo e fazendo amizade com outras mães. Como eu não frequento os barzinhos aí da frente, a praça é para mim mais um espaço de socialização”, conta a técnica em enfermagem Patrícia da Paixão, 40. Ela conta que antes, o pequeno Miguel, 3 anos, só brincava dentro de casa e não tinha uma área livre.

“Aqui não tinha lugar para meus netos brincarem. Era o que faltava aqui nessa baixada. Domingo aqui fica cheio de gente”, contou a orientadora de menores Maria das Graças Santos, 47, também moradora do conjunto. O equipamento custou ao todo R$ 300 mil, fruto de uma emenda parlamentar do vereador Duda Sanches (DEM). O espaço tem 312 m² e é formado por 70% de área verde. A praça conta ainda com acessibilidade total, iluminação em LED e comunicação visual.

Mais por Cajazeiras

Durante a inauguração, ACM Neto anunciou ainda o investimento de mais de R$ 2 milhões em Cajazeiras XI, com a reforma de 560 casas pelo Programa Morar Melhor. Duzentas e oitenta casas já foram cadastradas nas localidades de Ponto 11 e Monte Pitanga. A mesma quantidade será beneficiada no Loteamento Santo Antônio.

Neto citou ainda outras melhorias já feitas no bairro, como a nova Avenida Dois de Julho, ligando Cajazeiras com a BR e Valéria. O investimento foi de R$ 60 milhões e foi realizado com recursos próprios da Prefeitura. A obra diminuiu os engarrafamentos existentes no bairro. Outra intervenção em fase de conclusão na região é o Hospital Municipal, em Boca da Mata, a ser inaugurado no dia 29 de março.

Praças por toda a parte

Somente no mês de aniversário da cidade, em março, mais de vinte praças serão entregues construídas ou totalmente reformadas, acrescentou ainda ACM Neto. No momento há 35 obras de praças já executadas ou já iniciadas. Desde o ano de 2013, a Prefeitura de Salvador já entregou mais de 230 praças por toda a capital baiana.

"Na medida que a gente requalifica o espaço público estamos permitindo que a pessoa aproveite melhor a cidade, possa curtir o espaço onde mora, valorizando os bairros", destacou Neto.