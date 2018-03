André Lima decide, Vitória vence Jacobina e avança às semifinais

Centroavante marca os dois gols do triunfo rubro-negro por 2x1, no Barradão; um deles nos acréscimos

O primeiro jogo do Vitória no Barradão depois da confusão no último Ba-Vi não encheu os olhos dos quase 8 mil torcedores que compareceram ao estádio, mas foi o suficiente para garantir a classificação para a semifinal com uma rodada de antecedência. O Leão recebeu o vice-lanterna Jacobina e venceu por 2x1 na tarde deste domingo (4), graças a dois gols de André Lima, um deles aos 48 minutos do segundo tempo. Vitinho fez o gol do Jacobina.

Com o resultado, o rubro-negro chegou aos 19 pontos após oito jogos e aguarda o desfecho de Juazeirense x Bahia para saber se continuará líder, o que é provável, já que o time de Juazeiro só toma a dianteira se golear o tricolor por quatro gols de diferença.

Resta uma rodada para o fim da fase classificatória, e nela o Vitória encara o Fluminense de Feira, quarta-feira (7), às 21h45, no Joia da Princesa, em Feira de Santana. O Jegue da Chapada segue em penúltimo com cinco pontos e encerrará a participação no Baiano 2018 contra o Vitória da Conquista, em casa, no estádio José Rocha.

Vagner Mancini adotou a tática de sempre no Barradão: marcação recuada para dar o bote no contra-ataque rápido. Desta vez, bote rápido nisso. Nas ausências de Rhayner e Yago, jogaram os jovens Nickson e Jhemerson, oriundos da base.

Os garotos ligaram as turbinas desde o início da partida, tentando jogadas individuais, mas sem perigo real de gol. A primeira chance clara foi do Jacobina, em cobrança de escanteio, que Deyvison desviou de cabeça.

Logo depois do susto, os comandados de Mancini trataram de abrir o placar. Belo lançamento de Lucas Marques, toque perfeito de Lucas, de cabeça, para André Lima. O camisa 99 driblou o marcador e bateu forte de canhota para as redes do gol de Lupita: 1x0.

O jogo parecia sob controle, mas o Jacobina surpreendeu. Aos 41 minutos, Vitinho recebeu cruzamento da esquerda e aproveitou a falha de Bruno Bispo para mergulhar de peixinho e empatar a partida.

O empate no intervalo levou Vagner Mancini a promover a estreia do atacante Luan, destaque e artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O garoto entrou no lugar de Jhemerson e mostrou suas credenciais de drible e velocidade. Criou boas jogadas e deu mais movimentação ao setor ofensivo.

O gol, no entanto, demoraria a sair. Precisamente 48 minutos, já nos acréscimos. Foi quando o alemão Baumjohann cobrou escanteio no primeiro pau, André Lima se antecipou à marcação e fez, de cabeça, Vitória 2x1.