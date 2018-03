André Lima sofre fratura no pé e desfalca Vitória por três meses

Atacante se machucou durante o triunfo sobre o Bragantino e só deve voltar em junho

O técnico Vagner Mancini ganhou um problema para a reta final do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste. O atacante André Lima sofreu uma fratura no terceiro metatarso e vai ficar, pelo menos, três meses sem atuar. De acordo com o médico do Vitória, Luís Felipe, André sofreu a lesão durante a partida contra o Bragantino, nesta quinta-feira (15), que terminou com o triunfo do Leão por 3x0 e a classificação para a quarta fase da Copa do Brasil.

"Osso do médio pé. Mais ou menos o mesmo osso que o Neymar teve a fratura, mas o Neymar fraturou o quinto, na base, e o André o terceiro, que é mais à frente. A fratura do Neymar é mais favorável e consolida mais rápido quando você opera. A do André Lima, o fato de operar não aceleraria a recuperação", disse.

Principal referência do ataque rubro-negro nos últimos jogos, André Lima marcou seis gols em 13 jogos com a camisa do Vitória em 2018. Para o setor, Vagner Mancini tem como opção apenas o atacante Denílson, já que Jonatas Belusso ainda está em fase de recuperação de uma lesão muscular.