Angelina Jolie está namorando 'sósia' de Brad Pitt, diz site

Angelina Jolie e Garret Hedlund trabalharam juntos no filme Invencíveis, em 2014

Solteira há mais de um ano, desde a separação de Brad Pitt, a atriz Angelina Jolie tem um novo amor para chamar de seu: o também galã Garret Hedlund, de 33 anos. De acordo com o site Radar Online, citando uma fonte próxima ao casal, os dois estariam conversando com frequência, trocando vários emails, mensagens de texto, e planejando alguns encontros. A diferença de idade entre Jolie e Heldhund é de 9 anos.

Hedlund é considerado “sósia” de Pitt, com quem trabalhou junto no filme Tróia, em 2004 - ocasião em que também estreou em Hollywood.

Dez anos depois, Jolie e Hedlund trabalharam juntos no filme Invencíveis, em 2014. Três anos antes, Heldhund chegou a atuar no drama Na Estrada, dirigido pelo brasileiro Walter Salles. Recentemente, ele esteve nas telonas no filme Mudbound - Lágrimas Sobre o Mississípi indicado a algumas categorias do Oscar 2018.

Garret Hedlund no filme Na Estrada (2011), dirigido pelo brasileiro Walter Salles

Jolie e Pitt começaram a namorar publicamente logo após o divórcio do ator com Jenniffer Aniston, mas se casaram apenas em 2014. O casal tem seis filhos: Maddox, Pax, Zahara, Shilok, Knox e Vivienne. Eles se divorciaram em setembro de 2016, após 11 anos juntos.