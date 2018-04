Angra é opção para quem quer curtir a natureza sem abrir mão do luxo e aconchego

Localizada na chamada Costa Verde, Angra dos Reis é uma das cidades agraciadas pela natureza. Com infraestrutura de dar inveja, a cidade de Angra conta com todo o necessário para receber turistas durante todo o ano. No litoral, são exatamente 365 ilhas a descobrir - “uma para cada dia do ano”, brincam os moradores locais.

Quem visita Angra não fica sem opção do que fazer. Além das ilhas, o lugar conta com diversas alternativas de ecoturismo e atividades esportivas - a maioria em contato com o mar. É que pela sua biodiversidade e águas translúcidas, Angra é conhecida como um dos melhores destinos do país para praticar mergulho - seja avançado o só com o equipamento básico.

Com variadas opções de hospedagem, Angra oferece alternativas para todos os gostos que vão desde simples pousadas a requintados hotéis e resorts, como o Vila Gale Angra. Presente em vários estados brasileiros e diferentes países do mundo, o Vila Gale garante conforto, exclusividade e muito agito para seus hóspedes. É que além de contar com a sofisticada infraestrutura de resort com regime all inclusive, o Vila Galé Eco Resort de Angra ainda oferece atividades, passeios e cuidados para saúde e bem estar de seus visitantes.