Animação O Homem das Cavernas mostra começo da civilização

Feito em stop motion e com bonecos de massinha, filme é dos mesmos produtores de Wallace & Gromit e A Fuga das Galinhas

Quando exatamente o homem deixou o estilo de vida mais primitivo e começou o processo civilizatório? A animação O Homem das Cavernas apresenta uma teoria que se propõe agradar a variadas gerações. Dos mesmos criadores de Wallace & Gromit - A Batalha dos Vegetais (2005) e A Fuga das Galinhas (2000), o longa todo feito de massinha de modelar e stop motion por Nick Park ilustra isso em camadas.

A criançada vê Dug, um atrapalhado homem pré-histórico, lutando para manter sua tribo exatamente do mesmo jeito. Os adultos percebem a nítida interferência do capitalismo numa sociedade já totalmente dominada pelo poder do metal. No original, Dug é dublado por Eddie Redmayne, já na versão nacional a voz é de Marco Luque.







