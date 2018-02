Aniquilação chega à Netflix no dia 12 de março; veja trailer

Maior serviço de streaming do mercado, a Netflix divulgou nesta quinta-feira (22) que o filme Aniquilação estará disponível na plataforma no dia 12 de março. O trailer em português do longa também foi lançado (veja abaixo).



Estrelado por Natalie Portman, a produção conta a história da bióloga e ex-soldada Lena, que junta-se a uma missão para desvendar o que aconteceu com o seu marido dentro da Área X - um fenômeno sinistro e misterioso que está se expandindo pelo litoral americano. Já no local, a expedição descobre um mundo de paisagens e criaturas mutantes, tão perigosas quanto lindas, que ameaçam suas vidas e sua sanidade.



Do visionário escritor e diretor Alex Garland (Ex Machina, Extermínio) e baseado na campeã de vendas e aclamada trilogia de livros Comando Sul, de Jeff VanderMeer, Aniquilação tem ainda Oscar Isaac, Jennifer Jason Leigh, Tessa Thompson, Gina Rodriguez e Tuva Novotny no elenco.