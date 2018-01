Anitta alugou casa para passar Carnaval em Salvador, diz jornal

Imóvel também vai ser uma filial para receber os amigos da cantora carioca

Anitta vai desembarcar em Salvador durante o Carnaval. Além de puxar o Bloco das Poderosas, no circuito Dodô, na quinta-feira (8), ela vai alugar uma casa para ficar na capital baiana com o marido, o empresário Thiago Magalhães, e receber os amigos.

De acordo com informações do Jornal Extra, a carioca vai receber Nego do Borel, Jojo Todynho e o produtor Batata, além de outros amigos que já participam de suas festas, no bairro da Barra, no Rio de Janeiro.

O endereço do imóvel ainda não foi confirmado, mas especula-se que a casa vai ser no condomínio Alphaville, na Avenida Paralela, que fica afastado da confusão do Carnaval. No mesmo condomínio, a cantora Claudia Leitte possui uma casa.