Anitta critica quem pede ingresso de show: 'Evento custa dinheiro'

A funkeira voltou a ironizar digital influencers que se valem do número de seguidores para fazer pedidos

Anitta está mesmo chateada com quem pede ingressos de graça para seus shows. Em Miami, para fazer seu primeiro show nos EUA, a cantora voltou a criticar quem faz isso. O desabafo foi feito nos Stories, do Instagram, assim como na semana passada, quando ironizou alguns digital influencers que se valem do número de seguidores para fazer os pedidos. "Já começou. Para gente, inclusive eu nem tenho ingresso para dar. Está 'sold out'", avisou a cantora.

Nesta quinta-feira (22), Anitta se apresenta ao lado de J Balvin, pareiro nas canções Downtown e Machika, na premiação de música latina Lo Nuestro.

"O evento custa dinheiro, o povo está trabalhando. Tem um monte de gente trabalhando lá. Barman, segurança, garçom. Já pediu de graça gasolina no posto?", questionou Anitta. Logo depois de se apresentar no prêmio, ela fará um show na casa noturna Liv com ingressos esgotados.