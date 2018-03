Anitta e Wesley Safadão gravam Romance com Safadeza

Os dois gravaram o clipe da música nesta terça-feira (19), em Fortaleza

Depois de mirar na carreira internacional gravando músicas em parcerias com artistas como J. Balvin e Rita Ora, Anitta volta os olhares para o mercado local e volta a fazer parceria com um artista brasileiro. O escolhido da vez foi o cantor Wesley Safadão. Essa não é a primeira vez que os dois gravam um single juntos. Ao lado de Nego do Borel, eles assinam o hit Você Partiu meu Coração, lançado em janeiro de 2017.

Agora, os dois se unem na música inédita Romance com Safadeza. Anitta e Safadão gravaram nesta terça-feira (19), em Fortaleza (CE), o clipe da música, cujo single será lançado na primeira quinzena de abril pela gravadora Som Livre.

No vídeo de Romance com safadeza, filmado sob direção do cineasta Mess Santos, Anitta aparece com novo penteado e cabelo alourado, como visto na foto de Ederson Lima.