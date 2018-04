Anitta e Wesley Safadão lançam Romance Com Safadeza; assista

Forró eletrônico já está disponível nas plataformas de música

Os cantores Anitta, 25 anos, e Wesley Safadão, 29, lançaram nesta sexta-feira (13) o novo single e clipe Romance Com Safadeza, nova parceria dos dois após o hit Você Partiu Meu Coração, que ainda tinha Nego do Borel.

Dessa vez predomina o estilo de forró eletrônico que faz sucesso com o cantor. Também são fortes as referências nordestinas, com uma atmosfera de amor e sensualidade. No clipe, Safadão interpreta um homem que corteja a garçonete, vivida por Anitta. Numa das sequências, ela se mete numa situação comprometedora, e ele a salva. Assista.

Romance Com Safadeza foi gravado em Fortaleza (CE), na Vila do Samba. “É uma honra e com muito carinho que gravei este clipe e esta música, que é uma delícia. Safadão me convidou desde o ano passado para gravar e agora conseguimos realizar esse trabalho lindo. Estou muito feliz por ele ter esperado, porque esta música é um sucesso”, disse a dona do hit Indecente à Folha de S. Paulo. O cineasta Mess Santos, que assina a direção e a fotografia - esta última ao lado de Phill Mendonça - explica o enredo: “Falamos de um cara que está no bar e que corteja a garçonete. Ao mesmo tempo, ela se envolve em uma situação e ele acaba salvando ela daquilo ali. É a típica história bonita de romance misturado com um pouco de safadeza”.

Em entrevista exclusiva à Folha, Safadão disse que está animado com o lançamento. "A experiência foi a melhor possível, nos divertimos e dançamos muito, clima, produção, música, tudo bacana demais. A Anitta é uma artista maravilhosa que entende seu público, se comunica bem com ele e o resultado não poderia ser outro diferente de todo sucesso que ela faz. Entre as qualidades, fica evidente o carisma e o profissionalismo", elogiou o cantor.