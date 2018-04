Anitta estreia gincana musical no Multishow

A cantora Jojo Todynho, os humoristas Victor Sarro e Tirullipa, e o repórter David Brazil serão fixos no programa, que terá auditório

A cantora mais bem-sucedida do Brasil no momento vai mostrar mais uma vez sua faceta de apresentadora. Após duas temporadas à frente do “Música Boa ao Vivo” Anitta estreia, na terça-feira (3), às 20h30, o programa “Anitta Entrou no Grupo”, uma gincana musical também ao vivo, novamente no Multishow. São fixos da atração a cantora Jojo Todynho, os humoristas Victor Sarro e Tirullipa, e o repórter David Brazil. Um auditório ajuda a animar o programa. Com quadros cheios de humor e misturas inusitadas, a atração estreia com a participação da sertaneja Marilia Mendonça e do cantor funk e pop Nego do Borel. O programa terá quatro episódios e, assim, preencherá todas as noites de terça-feira de abril.

Após deixar o “Música Boa ao Vivo”, também do Multishow, no fim do ano passado, Anitta teve a iniciativa de criar uma nova atração. “A ideia surgiu quando eu pensei em um formato de programa em que pudesse misturar música, humor, entretenimento e, ainda, trazer alguns amigos”, conta Anitta. “A dinâmica da atração é trazer cantores para apresentar músicas de outros artistas e, no meio disso, fazer brincadeiras e jogos. É um programa bem descontraído. E, claro, eu entro na brincadeira também!”, completa. O programa terá três bandas para garantir a qualidade da execução ao vivo -os músicos de Anitta estarão sempre presentes, além dos que geralmente acompanham cada convidado da noite.

No primeiro episódio, por exemplo, Marilia Mendonça e Nego do Borel vão ter de trocar de banda e de repertório. Nego do Borel terá de encarar um sertanejo sofrido, enquanto Marília poderá até cantar funk, dependendo da escolha do repertório. O desafio aumenta conforme as provas vão surgindo. Se ficar fácil para os dois, até a plateia e o público de casa vão poder ajudar a complicar a vida deles e tornar tudo ainda mais engraçado.

Os quadros e brincadeiras devem mudar a cada episódio. Surpresas envolvendo o público e pela internet estão reservadas, até para justificar o nome do programa -que faz referência à mensagem recebida quando alguém é adicionado a um grupo do WhatsApp. Mesmo à frente de uma atração ao vivo e tão dinâmica, Anitta se diz tranquila com a estreia. “Não acho que seja desafio, mas uma expectativa. Queremos deixar o programa com um ritmo bacana para quem está assistindo, com um roteiro legal. Espero que gostem das nossas ideias!”

Parte do elenco do programa, os irreverentes Jojo Todynho, Victor Sarro, Tirullipa e David Brazil vão instigar a participação da plateia e colaborar com o clima de humor e competição entre os artistas (leia mais ao lado). “A ideia de tê-los surgiu ao mesmo tempo em que as outras ideias para o programa. Eles são meus amigos e são superengraçados, descontraídos. Achei que tinham tudo a ver com o formato”, encerra Anitta.

O promoter, repórter e amigo de celebridades David Brazil conta que a sua participação no programa “Anitta Entrou no Grupo” (Multishow) depende totalmente da vontade da apresentadora da atração. “Como vai ser ao vivo, eu estou igual ao Zeca Pagodinho: 'Deixa a Anitta me Levar'”, brinca Brazil. “Serei eu mesmo, sempre natural e assim vou ser no programa, podem esperar muita alegria e disposição!” Amigo pessoal da cantora, ele conta que recebeu a convocação via WhatsApp e afirma ter topado na hora. “Também, minha relação com o Multishow é de longo tempo. Adoro a programação, principalmente o TVZ e nem acreditei quando me convidaram para apresentar uma edição ao vivo do programa.”