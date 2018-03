Anitta exibirá sua festa de aniversário ao vivo com lançamento de novo clipe

Comemoração acontece na noite desta segunda (26); vídeo será exibido na casa da cantora e no seu canal de YouTube

Com crescente carreira internacional, a cantora brasileira Anitta completa 25 anos na próxima sexta-feira (30), mas a comemoração foi antecipada para esta segunda-feira (26), quando a artista fará uma festa na sua casa. O motivo da antecipação foi, na verdade, para unir a festança com uma surpresa para os fãs. No momento em que a festa estiver acontecendo, a cantora irá apresentar, ao vivo, diretamente da própria casa, no seu canal de YouTube oficial, o lançamento do seu novo clipe e single, intitulado de Indecente. No Instagram, Anitta fez uma brincadeira para anunciar a novidade, utilizando imagens de um noticiário fictício, chamando de "Anira News", fazendo relação com o apelido dado a ela pelos seguidores na web.



No vídeo, postado na noite de ontem (25), a cantora não divulga o horário exato da live, mas afirma: "Amanhã é meu aniversário, mas quem ganha o presente são vocês. Vou exibir o meu novo clipe ao vivo, no meu canal de YouTube, diretamente da minha festa". Confira:



Na mesma rede social, a cantora, que lança a nova música cantada em espanhol, compartilhou pelo Stories a transformação pela qual sua casa passou para abrigar a festa. "Olha o que virou a minha casa. Vocês não estão entendendo lá dentro o que virou. De quem é essa casa? Essa casa é minha? Meu Deus... Eles transformaram a minha casa inteira. Eu tô chocada. Essa casa não é a minha casa. Vocês não estão entendendo o que virou o terceiro andar, que é onde eu ensaio. Sério, está muito lindo. É minha festa de aniversário, clipe ao vivo, transmitido da minha casa. Saí para fazer show na sexta-feira e não estava nada assim. Estou impactada com isso", comentou a voz de Vai, Malandra.Anitta ainda explicou para os fãs que o que mais gosta em suas festas é da mistura de pessoas. "Amo fazer meu aniversário. Você olha para o lado tem o povo da MPB, do outro lado é rockeiro, do outro é funkeiro, do outro lado o povo de onde eu moro, do outro a minha família. Aí tem povo do sertanejo, forró, gente que trabalha comigo, vem minhas bichas loucas, patrocinador...", disse empolgada."Eu solto a música e todo mundo fica ótimo. Depois pego o microfone e dou esporro se alguém tiver fazendo uma merda", exclamou a cantora, prometendo muitos convidados especiais para a noite e ainda deixando um clima de indireta no ar: "Ano passado um amigo meu que é maravilhoso, foi para a festa e ficou doidão, encheu o saco de todo mundo. Peguei pelo braço e falei: 'vai'. Esse ano eu já não convidei mais", disparou.