Anitta ganha homenagem do marido: 'Ela mudou o Brasil'

A cantora Anitta completa 25 anos nesta sexta-feira (30) e ganhou uma grande homenagem de seu marido, Thiago Magalhães. Ele fez um textão, dividido em três publicações no Instagram, exaltando os feitos da cantora e pedindo que as pessoas tenham mais sensibilidade na hora de criticá-la.



"Costumo dizer que a gente só critica aquilo que, de certa forma, nos chama a atenção. O que é indiferente e insignificante, normalmente, passa batido. Deve ser por isso que Anitta é tão criticada em tudo o que faz. É visível que ela atrai os olhares por onde passa. Não importa se o sujeito é um senhor de 80 anos ou uma criança de 5; ele certamente já ouviu falar nesse nome. Hoje, com 25 anos, Anitta é o exemplo de que nosso país não está preparado para celebrar os seus ídolos", escreveu Thiago.

Ele ressaltou que ela veio de uma favela e que, com muita batalha, conseguiu chegar onde nenhum outro artista brasileiro chegou. "Queira você ou não, goste você ou não, Anitta mudou o Brasil. Ela mostrou que ninguém é obrigado a acreditar naquela velha história que contam. Se uma pessoa nasceu pobre, numa favela e sem esperança, ainda assim, ela só depende de si para mudar o seu próprio futuro. É claro que é muito mais difícil, mas não é impossível. A minha mulher é a prova viva disso", continuou."Quem olha para a Anitta em cima de um palco, cantando, interagindo e dançando (e meu Deus, como ela dança), não imagina que, por trás daquela personagem poderosa, existe uma menina (sim, uma menina) chamada Larissa. É essa menina que faz tudo acontecer e que sente a dor de todas essas críticas cruéis. Em vez de se rebelar ou desistir, ela chora, chora muito. Coloca tudo para fora, se refaz e volta ainda mais forte. Porque a Larissa entende que a Anitta tem mudado muitas vidas e que não seria justo com as pessoas parar agora. Não pense você que é por dinheiro ou por poder. É por amor", disse.Thiago conclui a homenagem agradecendo por poder compartilhar os momentos ao lado de Anitta, deseja que ela consiga realizar todos os seus sonhos e ressalta que tem muito orgulho de tudo o que ela representa.

Nos comentários, os fãs de Anitta ficaram emocionados com o texto, e disseram que a homenagem estava maravilhosa. Além disso, milhares de seguidores enviaram felicitações à artista.