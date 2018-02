Anitta grava single com Rita Ora em Miami; veja foto

Por enquanto, não há detalhes sobre a música inédita que as duas gravaram

Em Miami para fazer seu primeiro show nos EUA esta semana, Anitta aproveitou a viagem para fechar mais uma parceria internacional. O alvo dessa vez foi a cantora Rita Ora. Fotos tiradas em estúdio de Miami e postadas na sexta-feira (23) nas redes sociais de Anitta e de Rita Ora sinalizam que as duas gravaram juntas um novo single.

Por enquanto, não há detalhes sobre a música inédita que deve abrir a parceria entre a cantora brasileira e a britânica. No entanto, as presenças numa das fotos dos compositores Andrew Watt e Justin Quiles, ambos atuantes no mercado latino de música hispânica, reforçam a ideia da gravação.



Anitta se apresentou com o astro colombiano J. Balvin, com o qual gravou as músicas Downtown e Machika, na edição de 2018 do prêmio de música latina Lo Nuestro na noite de quinta-feira (22). Em seguida, ela fez show em uma boate, com ingressos esgotados.

(Foto: Divulgação)