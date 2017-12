Anitta posta primeira foto com o marido nas redes sociais

Discreta com o relacionamento, cantora resolveu mostrar clique do casal ao lado de amigos em Nova York

A cantora Anitta causou frisson entre os seguidores do Instagram nesta quarta-feira (27) ao publicar a primeira foto em que aparece ao lado do marido, o empresário Thiago Magalhães.

Discreta com o relacionamento, a cantora resolveu mostrar uma foto de casal, ao lado de dos amigos Marcos Von Kilzer e Carina Liberato, tirada em Nova York, nos Estados Unidos, onde está passando o fim de ano. “Um dia gostoso”, escreveu a cantora em inglês e português. Thiago apareceu vestindo uma jaqueta listrada ao lado da esposa, que usou um casaco vermelho.

Os seguidores vibraram ao perceberam que o clique foi o primeiro do casal publicado por espontânea vontade de cantora, já que todas as outras fotos foram divulgadas por outras pessoas. “Até que enfim mostrou o boy”, brincou uma seguidora. “Que casal lindo”, elogiou outra.

Thiago e Anitta oficializaram a união com um contrato de união estável em um cartório na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em novembro. Juntos desde julho, o casal também realizou um cerimônia com um pajé em outubro na Amazônia, durante os bastidores do clipe Is That For Me.

Segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, Anitta e Thiago optaram por casar com separação de bens. Assim, os bens adquiridos não são divididos pelo casal, ficando cada um com o que conquistou. Não houve festa para celebrar a união.

Thiago, que tem 25 anos, é herdeiro de uma família que administra investimentos na área de seguros. Ele tem inclusive uma aeronave registrada em seu nome. Recentemente, ele comprou para Anitta um anel de compromisso - quando a cantora apareceu sem a joia, houve especulações de que o relacionamento tinha chegado ao fim, mas ela deixou de usar o anel após perder peso.