Anitta recebe convite para palestrar em Harvard

Cantora foi convidada para palestrar na conferência anual que tem como tema o Brasil

A cantora e funkeira Anitta foi convidada pela Universidade de Harvard para falar no Brazil Conference, que acontece nos dias 6 e 7 de abril. A artista foi escolhida para participar do evento que já teve Sergio Moro como um dos palestrantes.

Segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, a estrela aceitou prontamente fazer parte do acontecimento em uma das faculdades mais famosas do mundo. A universidade está localizada em Cambridge, Massachusetts – estado que é berço da ciência americana. Em entrevista à Quem nesta segunda-feira (5) a assessoria de comunicação da cantora disse que ela ainda não definiu se vai participar do evento. "Estamos conversando com eles", afirmou sua assessoria.

A Brazil Conference at Harvard e MIT é um evento anual no mês de abril, organizado pela comunidade brasileira de estudantes na região de Boston, que tem como objetivo promover o debate entre líderes e representantes da diversidade nacional e internacional, sobre os mais variados temas envolvendo o Brasil.